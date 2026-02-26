Все рецепты
Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт блюда за 3 минуты
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных блюд, например, лазаньи, трубочек с разными начинками, шаурмы. Еще из лаваша можно сделать полезные чипсы, десерты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных "конвертиков" с лаваша, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- авокадо
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите сыр, авокадо.
2. Сверните и обжарьте.
