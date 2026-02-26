Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт блюда за 3 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
597
Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных блюд, например, лазаньи, трубочек с разными начинками, шаурмы. Еще из лаваша можно сделать полезные чипсы, десерты.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных "конвертиков" с лаваша, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • авокадо

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите сыр, авокадо.

2. Сверните и обжарьте.

