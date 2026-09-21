Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт хрустящих конвертиков с картофельно-сырной начинкой за 15 минут
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Лаваш – самый простой продукт для приготовления вкусных закусок, трубочек, пиццы, пирогов, запеканок. Еще из него можно торты, например, "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных конвертиков с картофельно-сырной начинкой.
Ингредиенты:
- картофель 400 г
- сулугуни (моцарелла) 180 г
- сливочное масло 20 г
- зеленый лук
- лаваш или тортилья (6 шт.)
- желток для смазывания
- сулугуни (моцарелла) (для посыпки)
Способ приготовления:
1. Отварите картофель и приготовьте пюре. Добавьте сливочное масло, сулугуни, соль, перец и паприку по вкусу, а также зеленый лук, хорошо перемешайте.
2. Разрежьте лаваш пополам, выложите начинку и сформируйте конвертики. Смажьте яйцом и посыпьте сулугуни.
3. Выпекайте при 190-200 °C примерно 15 минут, до золотистой корочки.
4. Соус: смешайте сметану, чеснок, укроп, соль, черный перец.
Подавайте блюдо с соусом!
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