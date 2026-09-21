Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт хрустящих конвертиков с картофельно-сырной начинкой за 15 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
375
Рецепт закуски из лаваша
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Лаваш – самый простой продукт для приготовления вкусных закусок, трубочек, пиццы, пирогов, запеканок. Еще из него можно торты, например, "Наполеон". 

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных конвертиков с картофельно-сырной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • картофель 400 г
  • сулугуни (моцарелла) 180 г
  • сливочное масло 20 г
  • зеленый лук
  • лаваш или тортилья (6 шт.)
  • желток для смазывания
  • сулугуни (моцарелла) (для посыпки)

Способ приготовления: 

1. Отварите картофель и приготовьте пюре. Добавьте сливочное масло, сулугуни, соль, перец и паприку по вкусу, а также зеленый лук, хорошо перемешайте.

Начинка для блюда

2. Разрежьте лаваш пополам, выложите начинку и сформируйте конвертики. Смажьте яйцом и посыпьте сулугуни.

Лаваш для блюда

3. Выпекайте при 190-200 °C примерно 15 минут, до золотистой корочки. 

4. Соус: смешайте сметану, чеснок, укроп, соль, черный перец. 

Сколько выпекать закуску

Подавайте блюдо с соусом!

Готовое блюдо

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