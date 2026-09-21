Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт хрустящих конвертиков с картофельно-сырной начинкой за 15 минут

Лаваш – самый простой продукт для приготовления вкусных закусок, трубочек, пиццы, пирогов, запеканок. Еще из него можно торты, например, "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных конвертиков с картофельно-сырной начинкой.

Ингредиенты:

картофель 400 г

сулугуни (моцарелла) 180 г

сливочное масло 20 г

зеленый лук

лаваш или тортилья (6 шт.)

желток для смазывания

сулугуни (моцарелла) (для посыпки)

Способ приготовления:

1. Отварите картофель и приготовьте пюре. Добавьте сливочное масло, сулугуни, соль, перец и паприку по вкусу, а также зеленый лук, хорошо перемешайте.

2. Разрежьте лаваш пополам, выложите начинку и сформируйте конвертики. Смажьте яйцом и посыпьте сулугуни.

3. Выпекайте при 190-200 °C примерно 15 минут, до золотистой корочки.

4. Соус: смешайте сметану, чеснок, укроп, соль, черный перец.

Подавайте блюдо с соусом!

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