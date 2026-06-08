Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт хрустящих трубочек с сырной начинкой за 5 минут
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также запеканок и пирогов. Еще из него можно сделать салаты, шаурму, булочки с разными начинками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр твердый
- зелень любая
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень и специи.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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