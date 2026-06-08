Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также запеканок и пирогов. Еще из него можно сделать салаты, шаурму, булочки с разными начинками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

сыр твердый

зелень любая

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень и специи.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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