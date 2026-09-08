Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт хрустящих трубочек за 5 минут

Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных, легких закусок, пиццы, пирогов. Еще из лаваша можно сделать вкусную запеканку и есть просто вместо хлеба.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и хрустящих трубочек из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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