Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт очень сытного и быстрого блюда за 5 минут
Лаваш – идеальный продукт для приготовления очень вкусных закусок, а также шаурмы, трубочек с разными начинками. Еще из него получится очень вкусный "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из тортильи, с яйцами, кукурузой и огурцами.
Ингредиенты:
- тортилья
Начинка:
- 1 б консервированного тунца
- 2 яйца
- 1 огурец
- зеленый лук
- 100 г кукурузы
- 2 ст. л сметаны
- 1 ч. л горчицы
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты для начинки.
2. Выложите эту смесь на лаваш, сверните и обжарьте до золотистости.
Подавайте блюдо горячим!
