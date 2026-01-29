Лаваш – идеальный продукт для приготовления очень вкусных закусок, а также шаурмы, трубочек с разными начинками. Еще из него получится очень вкусный "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из тортильи, с яйцами, кукурузой и огурцами.

Ингредиенты:

тортилья

Начинка:

1 б консервированного тунца

2 яйца

1 огурец

зеленый лук

100 г кукурузы

2 ст. л сметаны

1 ч. л горчицы

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для начинки.

2. Выложите эту смесь на лаваш, сверните и обжарьте до золотистости.

Подавайте блюдо горячим!

