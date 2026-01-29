Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт очень сытного и быстрого блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления очень вкусных закусок, а также шаурмы, трубочек с разными начинками. Еще из него получится очень вкусный "Наполеон".

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт очень сытного и быстрого блюда за 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из тортильи, с яйцами, кукурузой и огурцами.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт очень сытного и быстрого блюда за 5 минут

Ингредиенты:

  • тортилья

Начинка:

  • 1 б консервированного тунца
  • 2 яйца
  • 1 огурец
  • зеленый лук
  • 100 г кукурузы
  • 2 ст. л сметаны
  • 1 ч. л горчицы
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для начинки.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт очень сытного и быстрого блюда за 5 минут

2. Выложите эту смесь на лаваш, сверните и обжарьте до золотистости.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт очень сытного и быстрого блюда за 5 минут

Подавайте блюдо горячим!

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт очень сытного и быстрого блюда за 5 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты