Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт очень вкусного и сытного блюда
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальным продуктом для сытных и быстрых блюд будет лаваш. А если добавить мясо, соус, овощи – вы получите вкусную домашнюю шаурму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с капустой и сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- соус ( 2 ст л сметаны+ 1 ст л кетчупа + 1 ч л горчицы + 1 ч л горчицы в зернах)
- сыр
- капуста
- помидор
- огурец
- сосиска
Способ приготовления:
1. Соус: все ингредиенты перемешиваем.
2. На лаваш выкладываем соус и размазываем, посыпаем натертым сыром, выкладываем капусту, помидор, соленый огурец, сосиску и заворачиваем.
3. Запекаем в аэрогриле, гриле, духовке или на сковородке.
