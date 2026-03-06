Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальным продуктом для сытных и быстрых блюд будет лаваш. А если добавить мясо, соус, овощи – вы получите вкусную домашнюю шаурму.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с капустой и сыром.

Ингредиенты:

лаваш

соус ( 2 ст л сметаны+ 1 ст л кетчупа + 1 ч л горчицы + 1 ч л горчицы в зернах)

сыр

капуста

помидор

огурец

сосиска

Способ приготовления:

1. Соус: все ингредиенты перемешиваем.

2. На лаваш выкладываем соус и размазываем, посыпаем натертым сыром, выкладываем капусту, помидор, соленый огурец, сосиску и заворачиваем.

3. Запекаем в аэрогриле, гриле, духовке или на сковородке.

