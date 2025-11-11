Все рецепты
Что приготовить из лаваша для сытного и быстрого перекуса: самый простой рецепт блюда за 5 минут
Если вы хотите приготовить вкусное и легкое блюдо для быстрого и сытного перекуса, идеальным продуктом для таких блюд будет лаваш, яйца, сыр. Из этого набора продуктов вы сможете приготовить очень вкусное и сытное блюдо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша и яиц, которое очень просто готовится.
Ингредиенты:
- грибы шампиньоны 100 г
- лаваш
- яйца 3 шт.
- сыр твердый 50г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Поджарьте грибы со специями.
2. Влейте сверху взбитые яйца, сверху выложите лаваш.
3. После переверните, присыпьте сыром и сверните пополам.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: