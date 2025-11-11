Что приготовить из лаваша для сытного и быстрого перекуса: самый простой рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Если вы хотите приготовить вкусное и легкое блюдо для быстрого и сытного перекуса, идеальным продуктом для таких блюд будет лаваш, яйца, сыр. Из этого набора продуктов вы сможете приготовить очень вкусное и сытное блюдо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша и яиц, которое очень просто готовится.

Ингредиенты:

  • грибы шампиньоны 100 г
  • лаваш
  • яйца 3 шт.
  • сыр твердый 50г
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Поджарьте грибы со специями.

2. Влейте сверху взбитые яйца, сверху выложите лаваш.

3. После переверните, присыпьте сыром и сверните пополам. 

