Если вы хотите приготовить вкусное и легкое блюдо для быстрого и сытного перекуса, идеальным продуктом для таких блюд будет лаваш, яйца, сыр. Из этого набора продуктов вы сможете приготовить очень вкусное и сытное блюдо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша и яиц, которое очень просто готовится.

Ингредиенты:

грибы шампиньоны 100 г

лаваш

яйца 3 шт.

сыр твердый 50г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Поджарьте грибы со специями.

2. Влейте сверху взбитые яйца, сверху выложите лаваш.

3. После переверните, присыпьте сыром и сверните пополам.

