Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: делимся рецептом блюда, которое готовится 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Рецепт блюда

Лаваш – самый простой и бюджетный продукт для приготовления вкусных, легких и сытных блюд. Из них получатся вкусные трубочки, пицца, шаурма, запеканки, чебуреки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша и авокадо для перекуса. 

Ингредиенты:

  • лаваш
  • авокадо
  • специи

Способ приготовления: 

1. На лаваш выложите порезанный авокадо.

2. Сверните пополам и поджарьте на сухой сковороде.

