Лаваш – самый простой и бюджетный продукт для приготовления вкусных, легких и сытных блюд. Из них получатся вкусные трубочки, пицца, шаурма, запеканки, чебуреки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша и авокадо для перекуса.

Ингредиенты:

лаваш

авокадо

специи

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите порезанный авокадо.

2. Сверните пополам и поджарьте на сухой сковороде.

