Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: делимся рецептом блюда, которое готовится 2 минуты
Лаваш – самый простой и бюджетный продукт для приготовления вкусных, легких и сытных блюд. Из них получатся вкусные трубочки, пицца, шаурма, запеканки, чебуреки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша и авокадо для перекуса.
Ингредиенты:
- лаваш
- авокадо
- специи
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите порезанный авокадо.
2. Сверните пополам и поджарьте на сухой сковороде.
