Лаваш и яйца – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, полезных и сытных блюд для завтрака и перекуса. К тому же такие блюда дадут заряд энергии на 2-3 часа.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с омлетом, авокадо и зелень.

Ингредиенты:

тортилья

авокадо

крем-сыр

соль, перец

микс зелени

яйцо

тунец консервированный

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите смесь из авокадо и крем-сыра.

2. Сверху выложите омлет и зелень, сверху тунец и обжарьте на сухой сковороде.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: