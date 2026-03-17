Что приготовить из лаваша для сытного завтрака: самый простой рецепт блюда за 2 минуты
Лаваш и яйца – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, полезных и сытных блюд для завтрака и перекуса. К тому же такие блюда дадут заряд энергии на 2-3 часа.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с омлетом, авокадо и зелень.
Ингредиенты:
- тортилья
- авокадо
- крем-сыр
- соль, перец
- микс зелени
- яйцо
- тунец консервированный
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите смесь из авокадо и крем-сыра.
2. Сверху выложите омлет и зелень, сверху тунец и обжарьте на сухой сковороде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: