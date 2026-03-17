Что приготовить из лаваша для сытного завтрака: самый простой рецепт блюда за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Лаваш и яйца – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, полезных и сытных блюд для завтрака и перекуса. К тому же такие блюда дадут заряд энергии на 2-3 часа.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с омлетом, авокадо и зелень.

Ингредиенты: 

  • тортилья
  • авокадо
  • крем-сыр
  • соль, перец
  • микс зелени
  • яйцо
  • тунец консервированный

Способ приготовления: 

1. На лаваш выложите смесь из авокадо и крем-сыра.

2. Сверху выложите омлет и зелень, сверху тунец и обжарьте на сухой сковороде. 

