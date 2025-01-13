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Что приготовить из лаваша для завтрака: рецепт самого простого блюда
Лаваш – отличный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд для завтрака и перекуса. Стоит отметить, что лаваш даже можно приготовить в домашних условиях, из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного ролла из лаваша, с крем-сыром, тунцем и зеленью.
Ингредиенты:
- тортилья или лаваш
- крем-сыр
- листья салата
- консервированный тунец
- консервированная кукуруза
- сыр
Способ приготовления:
1. Смажьте крем-сыром лаваш, сверху выложите тунец, зелень, кукурузу, сыр.
2. Сверните в рулет и обжарьте.
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