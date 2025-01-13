Лаваш – отличный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд для завтрака и перекуса. Стоит отметить, что лаваш даже можно приготовить в домашних условиях, из муки и воды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного ролла из лаваша, с крем-сыром, тунцем и зеленью.

Ингредиенты:

тортилья или лаваш

крем-сыр

листья салата

консервированный тунец

консервированная кукуруза

сыр

Способ приготовления:

1. Смажьте крем-сыром лаваш, сверху выложите тунец, зелень, кукурузу, сыр.

2. Сверните в рулет и обжарьте.

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