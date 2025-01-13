Что приготовить из лаваша для завтрака: рецепт самого простого блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Лаваш – отличный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд для завтрака и перекуса. Стоит отметить, что лаваш даже можно приготовить в домашних условиях, из муки и воды. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного ролла из лаваша, с крем-сыром, тунцем и зеленью. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • тортилья или лаваш
  • крем-сыр
  • листья салата
  • консервированный тунец
  • консервированная кукуруза
  • сыр

Способ приготовления: 

1. Смажьте крем-сыром лаваш, сверху выложите тунец, зелень, кукурузу, сыр. 

Начинка для блюда

2. Сверните в рулет и обжарьте. 

Готовое блюдо

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