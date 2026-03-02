Лаваш и фарш – идеальный набор продуктов для приготовления очень вкусных блюд для перекуса. Для яркого вкуса и сочности добавьте овощи, например помидоры, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, фарша, сыра и овощей.

Ингредиенты:

тортилья или лаваш

фарш

соль, перец

плавленый сыр

помидор

огурец

лук

соус

листья салата

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите фарш, распределите.

2. Обжарьте, добавьте сыр, овощи, соус, листья салата.

Порежьте пополам и подавайте!

