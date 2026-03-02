Все рецепты
Что приготовить из лаваша и фарша для сытного завтрака: рецепт бургера в лаваше
Лаваш и фарш – идеальный набор продуктов для приготовления очень вкусных блюд для перекуса. Для яркого вкуса и сочности добавьте овощи, например помидоры, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, фарша, сыра и овощей.
Ингредиенты:
- тортилья или лаваш
- фарш
- соль, перец
- плавленый сыр
- помидор
- огурец
- лук
- соус
- листья салата
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите фарш, распределите.
2. Обжарьте, добавьте сыр, овощи, соус, листья салата.
Порежьте пополам и подавайте!
