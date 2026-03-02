Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Что приготовить из лаваша и фарша для сытного завтрака: рецепт бургера в лаваше

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
684
Рецепт блюда

Лаваш и фарш – идеальный набор продуктов для приготовления очень вкусных блюд для перекуса. Для яркого вкуса и сочности добавьте овощи, например помидоры, зелень.

Что приготовить из лаваша и фарша для сытного завтрака: рецепт бургера в лаваше

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, фарша, сыра и овощей.

Ингредиенты: 

  • тортилья или лаваш
  • фарш
  • соль, перец
  • плавленый сыр
  • помидор
  • огурец
  • лук
  • соус
  • листья салата

Способ приготовления: 

1. На лаваш выложите фарш, распределите.

Что приготовить из лаваша и фарша для сытного завтрака: рецепт бургера в лаваше

2. Обжарьте, добавьте сыр, овощи, соус, листья салата. 

Что приготовить из лаваша и фарша для сытного завтрака: рецепт бургера в лаваше

Порежьте пополам и подавайте!

Что приготовить из лаваша и фарша для сытного завтрака: рецепт бургера в лаваше

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты