Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака, идеальным вариантом будет яичница в лаваше, с сыром и зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша и яиц с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

яйца

черри

шпинат

сыр твердый

сыр моцарелла

соус песто

специи

Способ приготовления:

1. В форму выложите лаваш, сверху порезанный сыр, зелень, яйца, сверху присыпьте тертым сыром, добавьте песто.

2. Запекайте 5-10 минут при температуре 180 С. Если хотите жидкий желток, тогда меньше времени запекайте!

