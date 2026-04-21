Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: делимся легким рецептом
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака, идеальным вариантом будет яичница в лаваше, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
Ингредиенты:
- лаваш
- яйца
- черри
- шпинат
- сыр твердый
- сыр моцарелла
- соус песто
- специи
Способ приготовления:
1. В форму выложите лаваш, сверху порезанный сыр, зелень, яйца, сверху присыпьте тертым сыром, добавьте песто.
2. Запекайте 5-10 минут при температуре 180 С. Если хотите жидкий желток, тогда меньше времени запекайте!
