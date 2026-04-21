Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака, идеальным вариантом будет яичница в лаваше, с сыром и зеленью.

Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша и яиц с сыром и зеленью. 

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • яйца
  • черри
  • шпинат
  • сыр твердый
  • сыр моцарелла
  • соус песто
  • специи

Способ приготовления: 

1. В форму выложите лаваш, сверху порезанный сыр, зелень, яйца, сверху присыпьте тертым сыром, добавьте песто.

Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: делимся легким рецептом

2. Запекайте 5-10 минут при температуре 180 С. Если хотите жидкий желток, тогда меньше времени запекайте!

Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: делимся легким рецептом

