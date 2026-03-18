Что приготовить из лаваша и яиц для полезного и вкусного завтрака: делимся легким рецептом
Яйца – лучший продукт для приготовления вкусных и полезных блюд для завтрака и перекуса. Самые простые – омлет, яичница, шакшука, глазунья, яйца-пашот. Стоит отметить, что яйца отлично сочетаются со всеми овощами, а также сыром, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, лаваша, сыра и помидора.
Ингредиенты:
- помидор
- яйца
- тортилья
- сыр
Способ приготовления:
1. Обжарьте помидоры, сверху залейте яйцами.
2. Сверху лаваш, придавите и готовьте до минуты, после переверните, присыпьте сыром, сверните пополам и разрежьте.
Подавайте горячим!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: