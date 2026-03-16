Яйца – лучший продукт для приготовления полезных и вкусных блюд, например омлетов, шакшуки, яичницы. Стоит отметить, что яйца отлично сочетаются со всеми овощами, лавашем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, яиц и овощей для завтрака.

Ингредиенты:

помидор

яйца

зелень

тортилья

сыр

Способ приготовления:

1. Томаты обжариваем с обеих сторон и заливаем яйцами, посыпаем зеленью.

2. Накрываем тортильей и жарим 3-5 минуток на невысоком огне, переворачиваем.

3. Добавляем сыр и складываем пополам, обжариваем с обеих сторон.

