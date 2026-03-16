Что приготовить из лаваша и яиц для сытного и полезного завтрака: делимся рецептом блюда за 2 минуты
Яйца – лучший продукт для приготовления полезных и вкусных блюд, например омлетов, шакшуки, яичницы. Стоит отметить, что яйца отлично сочетаются со всеми овощами, лавашем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, яиц и овощей для завтрака.
Ингредиенты:
- помидор
- яйца
- зелень
- тортилья
- сыр
Способ приготовления:
1. Томаты обжариваем с обеих сторон и заливаем яйцами, посыпаем зеленью.
2. Накрываем тортильей и жарим 3-5 минуток на невысоком огне, переворачиваем.
3. Добавляем сыр и складываем пополам, обжариваем с обеих сторон.
