Что приготовить из лаваша и яиц для сытного и полезного завтрака: делимся рецептом блюда за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
453
Рецепт блюда

Яйца – лучший продукт для приготовления полезных и вкусных блюд, например омлетов, шакшуки, яичницы. Стоит отметить, что яйца отлично сочетаются со всеми овощами, лавашем. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, яиц и овощей для завтрака. 

Ингредиенты: 

  • помидор
  • яйца
  • зелень
  • тортилья
  • сыр

Способ приготовления: 

1. Томаты обжариваем с обеих сторон и заливаем яйцами, посыпаем зеленью.

2. Накрываем тортильей и жарим 3-5 минуток на невысоком огне, переворачиваем.

3. Добавляем сыр и складываем пополам, обжариваем с обеих сторон.

