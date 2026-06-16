Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Рецепт блюда
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Если вы хотите приготовить вкусное, сытное и полезное блюдо для завтрака и перекуса, идеальным вариантом будет омлет с овощами. А для более сытного варианта добавить можно лаваш.

Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: рецепт блюда за 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с помидорами, с сыром и лавашем.  

Ингредиенты: 

  • помидор
  • яйца
  • тортилья или лаваш
  • сыр

Способ приготовления: 

1. Обжарьте кольца помидоров. Сверху залейте взбитыми яйцами, сверху накройте лавашем. 

Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: рецепт блюда за 5 минут

2. Переверните, сверху посыпьте сыром. 

Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: рецепт блюда за 5 минут

Порежьте и подавайте!

Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: рецепт блюда за 5 минут

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