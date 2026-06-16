Если вы хотите приготовить вкусное, сытное и полезное блюдо для завтрака и перекуса, идеальным вариантом будет омлет с овощами. А для более сытного варианта добавить можно лаваш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с помидорами, с сыром и лавашем.

Ингредиенты:

помидор

яйца

тортилья или лаваш

сыр

Способ приготовления:

1. Обжарьте кольца помидоров. Сверху залейте взбитыми яйцами, сверху накройте лавашем.

2. Переверните, сверху посыпьте сыром.

Порежьте и подавайте!

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