Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: рецепт блюда за 5 минут
1 минута
1,3 т.
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Если вы хотите приготовить вкусное, сытное и полезное блюдо для завтрака и перекуса, идеальным вариантом будет омлет с овощами. А для более сытного варианта добавить можно лаваш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с помидорами, с сыром и лавашем.
Ингредиенты:
- помидор
- яйца
- тортилья или лаваш
- сыр
Способ приготовления:
1. Обжарьте кольца помидоров. Сверху залейте взбитыми яйцами, сверху накройте лавашем.
2. Переверните, сверху посыпьте сыром.
Порежьте и подавайте!
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