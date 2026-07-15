Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
840
Рецепт блюда
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Если вы хотите приготовить на завтрак вкусное и сытное блюдо, идеальными продуктами для этого будут яйца и лаваш. Из них можно приготовить очень много разных вкусных и сытных блюд.

Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: рецепт блюда за 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша и яиц, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

  • лаваш

Начинка:

  • яйцо
  • крабовые палочки
  • крем-сыр
  • твердый сыр

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду, сверху лаваш.

Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: рецепт блюда за 5 минут

2. Переверните, добавьте начинку, сверните и разрежьте.

Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: рецепт блюда за 5 минут

Подавайте горячим!

Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: рецепт блюда за 5 минут

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