Если вы хотите приготовить на завтрак вкусное и сытное блюдо, идеальными продуктами для этого будут яйца и лаваш. Из них можно приготовить очень много разных вкусных и сытных блюд.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша и яиц, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

Начинка:

яйцо

крабовые палочки

крем-сыр

твердый сыр

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду, сверху лаваш.

2. Переверните, добавьте начинку, сверните и разрежьте.

Подавайте горячим!

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