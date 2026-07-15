Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака: рецепт блюда за 5 минут
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Если вы хотите приготовить на завтрак вкусное и сытное блюдо, идеальными продуктами для этого будут яйца и лаваш. Из них можно приготовить очень много разных вкусных и сытных блюд.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша и яиц, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
Начинка:
- яйцо
- крабовые палочки
- крем-сыр
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду, сверху лаваш.
2. Переверните, добавьте начинку, сверните и разрежьте.
Подавайте горячим!
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