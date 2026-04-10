Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальной основой будет лаваш. Его можно готовить с разными начинками – сыр, зелень, овощи, грибы, мясо.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного, сытного блюда из лаваша, с твердым сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр твердый

укроп

сметана

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень и сметану.

2. Смажьте лаваш, сверните произвольно и обжарьте на сухой сковороде.

