Что приготовить из лаваша: рецепт блюда для перекуса, которое никогда не надоест
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальной основой будет лаваш. Его можно готовить с разными начинками – сыр, зелень, овощи, грибы, мясо.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного, сытного блюда из лаваша, с твердым сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр твердый
- укроп
- сметана
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень и сметану.
2. Смажьте лаваш, сверните произвольно и обжарьте на сухой сковороде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: