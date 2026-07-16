Лаваш – самый простой и универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, запеканок, пиццы, пирогов. Еще из них можно готовить десерты, например "Наполеон".

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с тертым сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр твердый

зелень

помидоры

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень и помидоры.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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