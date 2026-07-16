Что приготовить из лаваша: рецепт блюда на любой случай за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Что приготовить из лаваша: рецепт блюда на любой случай за 5 минут
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Лаваш – самый простой и универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, запеканок, пиццы, пирогов. Еще из них можно готовить десерты, например "Наполеон".

Что приготовить из лаваша: рецепт блюда на любой случай за 5 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с тертым сыром и зеленью.

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • сыр твердый 
  • зелень
  • помидоры

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень и помидоры.

Что приготовить из лаваша: рецепт блюда на любой случай за 5 минут

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт блюда на любой случай за 5 минут

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