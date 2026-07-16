Что приготовить из лаваша: рецепт блюда на любой случай за 5 минут
1 минута
1,2 т.
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Лаваш – самый простой и универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, запеканок, пиццы, пирогов. Еще из них можно готовить десерты, например "Наполеон".
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с тертым сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр твердый
- зелень
- помидоры
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень и помидоры.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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