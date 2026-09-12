Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром

Лаваш – самый простой ингредиент, который может быть основой для закусок, а именно – шаурмы, запеканок, пиццы. Еще из него получится вкусный "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша, с куриным филе, сыром и помидорами.

Ингредиенты:

Лаваш (круглый) 5 шт.

Куриное филе вареное/запеченное 1 шт.

Помидор 1 шт.

Майонез 2 ст.л.

Сыр 100 г

Зелень

Яйца 3 шт.

Соль

Масло Гхи для жарки

Способ приготовления:

1. Порежьте все продукты.

2. Сыр натрите, добавьте помидоры, добавьте майонез, зелень и перемешайте.

3. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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