Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром
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Лаваш – самый простой ингредиент, который может быть основой для закусок, а именно – шаурмы, запеканок, пиццы. Еще из него получится вкусный "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша, с куриным филе, сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- Лаваш (круглый) 5 шт.
- Куриное филе вареное/запеченное 1 шт.
- Помидор 1 шт.
- Майонез 2 ст.л.
- Сыр 100 г
- Зелень
- Яйца 3 шт.
- Соль
- Масло Гхи для жарки
Способ приготовления:
1. Порежьте все продукты.
2. Сыр натрите, добавьте помидоры, добавьте майонез, зелень и перемешайте.
3. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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