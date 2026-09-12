Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
492
Треугольники из лаваша с начинкой
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Лаваш – самый простой ингредиент, который может быть основой для закусок, а именно – шаурмы, запеканок, пиццы. Еще из него получится вкусный "Наполеон".

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша, с куриным филе, сыром и помидорами. 

Ингредиенты:

  • Лаваш (круглый) 5 шт.
  • Куриное филе вареное/запеченное 1 шт. 
  • Помидор 1 шт. 
  • Майонез 2 ст.л.
  • Сыр 100 г
  • Зелень
  • Яйца 3 шт. 
  • Соль
  • Масло Гхи для жарки

Способ приготовления: 

1. Порежьте все продукты.

Начинка для блюда

2. Сыр натрите, добавьте помидоры, добавьте майонез, зелень и перемешайте.

3. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром

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