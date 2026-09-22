Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек для перекуса за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,1 т.
Рецепт трубочек из лаваша
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Из лаваша можно приготовить очень много вкусных, сытных блюд для завтрака и перекуса. А также из лаваша получится вкусная, легкая пицца, десерты.

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью. 

Ингредиенты: 

  • лаваш 
  • сыр любой
  • зелень
  • специи
  • помидоры

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень, помидор нарезанный кубиком.

Начинка для блюда

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Готовое блюдо

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