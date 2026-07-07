Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек для перекуса
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов, пиццы, запеканок. Еще из него можно приготовить "Наполеон".

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек для перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр любой
  • зелень 
  • специи

Способ приготовления: 

1. Сыр натрите, зелень мелко порежьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек для перекуса

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек для перекуса

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