Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек для перекуса
1 минута
1,7 т.
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов, пиццы, запеканок. Еще из него можно приготовить "Наполеон".
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Сыр натрите, зелень мелко порежьте.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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