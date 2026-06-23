Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сырной начинкой

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,4 т.
Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сырной начинкой
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных десертов и закусок. Еще из лаваша можно готовить десерты, пиццу.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сырной начинкой

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек з лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр любой
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр и добавьте зелень.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сырной начинкой

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сырной начинкой

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