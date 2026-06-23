Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных десертов и закусок. Еще из лаваша можно готовить десерты, пиццу.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек з лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

сыр любой

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и добавьте зелень.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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