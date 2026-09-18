Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сыром, мясом и зеленью

Если вы хотите быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака и перекуса, идеальным вариантом будет лаваша с разными начинками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных рулетиков из лаваша, с сыром, зеленью и овощами.

Ингредиенты:

Тортилья

Лист салата

Наггетсы

Сыр

Помидор

Соус любой

Способ приготовления:

1. На тортилью выложить лист салата, наггетсы, сыр и помидор. Полить соусом.

2. Завернуть тортилью в ролл.

3. Обжарить на сухой сковороде с двух сторон до румяной и хрустящей корочки.

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