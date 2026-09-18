Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сыром, мясом и зеленью
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Если вы хотите быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака и перекуса, идеальным вариантом будет лаваша с разными начинками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных рулетиков из лаваша, с сыром, зеленью и овощами.
Ингредиенты:
- Тортилья
- Лист салата
- Наггетсы
- Сыр
- Помидор
- Соус любой
Способ приготовления:
1. На тортилью выложить лист салата, наггетсы, сыр и помидор. Полить соусом.
2. Завернуть тортилью в ролл.
3. Обжарить на сухой сковороде с двух сторон до румяной и хрустящей корочки.
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