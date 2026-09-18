Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сыром, мясом и зеленью

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
588
Рецепт трубочек из лаваша
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Если вы хотите быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака и перекуса, идеальным вариантом будет лаваша с разными начинками.

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных рулетиков из лаваша, с сыром, зеленью и овощами.

Ингредиенты: 

  •  Тортилья
  • Лист салата
  •  Наггетсы
  •  Сыр
  •  Помидор
  •  Соус любой

Способ приготовления: 

1. На тортилью выложить лист салата, наггетсы, сыр и помидор. Полить соусом. 

Ингредиенты для блюда

2. Завернуть тортилью в ролл.

Приготовление блюда

3. Обжарить на сухой сковороде с двух сторон до румяной и хрустящей корочки.

Готовый ролл

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