Все рецепты
Что приготовить из лаваша: рецепт сытного блюда для перекуса за 2 минуты
Лаваш – самый простой и вкусный продукт для приготовления трубочек с разными начинками, а также конвертиков, шаурмы, лазаньи.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусных и сытных трубочек с сыром, зеленью и колбасой за 2 минуты.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- зелень
- филе или колбаса
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и зелень порежьте мелко. Добавьте мясо или колбасу.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните, обжарьте на сухой сковороде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: