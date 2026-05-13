Все рецепты
Что приготовить из лаваша: рецепт сытного блюда для перекуса за 5 минут
Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных трубочек, а также пирогов и запеканок. Еще лаваш может быть прекрасной альтернативой тесту в любой выпечке.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек с ветчиной и сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- ветчина
- зелень
- помидор
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, ветчину порежьте, помидор кубиком.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: