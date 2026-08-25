Что приготовить из лаваша: рецепт сытного блюда для перекуса за 5 минут
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Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных трубочек с разными начинками, а также пиццы, пирогов и запеканок. Еще из него получатся полезные чипсы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр твердый
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните, обжарьте.
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