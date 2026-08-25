Что приготовить из лаваша: рецепт сытного блюда для перекуса за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
57
Рецепт трубочек из лаваша
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Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных трубочек с разными начинками, а также пиццы, пирогов и запеканок. Еще из него получатся полезные чипсы.

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр твердый
  • зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

Начинка для блюда

2. Выложите начинку на лаваш, сверните, обжарьте.

Трубочки из лаваша

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