Что приготовить из лаваша: рецепт сытного блюда ха 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Что приготовить из лаваша: рецепт сытного блюда ха 5 минут
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Лаваш – идеальная основа для закусок, а также булочек, пирогов, лазаньи, запеканок. Еще его можно использовать вместо хлеба и теста в выпечке.

Что приготовить из лаваша: рецепт сытного блюда ха 5 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром.

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • сыр моцарелла
  • зелень 
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.

Что приготовить из лаваша: рецепт сытного блюда ха 5 минут

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и готовьте на сковороде.

Что приготовить из лаваша: рецепт сытного блюда ха 5 минут

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