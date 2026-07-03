Что приготовить из лаваша: рецепт сытного блюда ха 5 минут
1 минута
1,7 т.
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Лаваш – идеальная основа для закусок, а также булочек, пирогов, лазаньи, запеканок. Еще его можно использовать вместо хлеба и теста в выпечке.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр моцарелла
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и готовьте на сковороде.
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