Лаваш – самый простой и вкусный продукт для приготовления вкусных трубочек, пиццы, пирогов и запеканок. Еще его можно есть с сыром и зеленью, просто пожарив на сухой сковороде.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, с сыром, помидорами и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

помидоры

зелень

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите тертый сыр и порезанный кубиком помидор. Сверху посыпьте зеленью.

2. Сверните и обжарьте на сухой сковороде.

