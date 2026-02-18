Все рецепты
Что приготовить из лаваша: рецепт сытного блюда за 5 минут для перекуса
Лаваш – самый простой и вкусный продукт для приготовления вкусных трубочек, пиццы, пирогов и запеканок. Еще его можно есть с сыром и зеленью, просто пожарив на сухой сковороде.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, с сыром, помидорами и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- помидоры
- зелень
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите тертый сыр и порезанный кубиком помидор. Сверху посыпьте зеленью.
2. Сверните и обжарьте на сухой сковороде.
