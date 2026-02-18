Что приготовить из лаваша: рецепт сытного блюда за 5 минут для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Рецепт блюда

Лаваш – самый простой и вкусный продукт для приготовления вкусных трубочек, пиццы, пирогов и запеканок. Еще его можно есть с сыром и зеленью, просто пожарив на сухой сковороде.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, с сыром, помидорами и зеленью.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • помидоры 
  • зелень 

Способ приготовления: 

1. На лаваш выложите тертый сыр и порезанный кубиком помидор. Сверху посыпьте зеленью.

2. Сверните и обжарьте на сухой сковороде.

