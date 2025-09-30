Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и быстрого блюда за 10 минут для перекуса
Лаваш – лучший продукт для приготовления вкусных закусок в виде роллов, трубочек. Еще из него можно делать пиццу, пироги, шаурму, лазанью и "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусных роллов из лаваша, с куриным филе и овощами.
Ингредиенты:
- тортилья
- листья салата
- помидоры
- фиолетовый лук
- филе курицы
- жареный лук
Соус:
- белый йогурт
- горчица в зернах
- соль
Способ приготовления:
1. Филе курицы нарезаю на небольшие кусочки, добавляю микс специй для курицы, солю и обжариваю на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой из сторон (так курочка получается сочная).
2. На тортилью выкладываем листья салата, помидоры, мелко нарезанный лук и курочку.
3. Для соуса: смешайте ингредиенты и поливаем им курицу, сверху посыпаем жареным луком.
4. Заворачиваем в ролл и обжариваем на разогретой сковороде.
