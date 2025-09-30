Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и быстрого блюда за 10 минут для перекуса

Рецепт блюда

Лаваш – лучший продукт для приготовления вкусных закусок в виде роллов, трубочек. Еще из него можно делать пиццу, пироги, шаурму, лазанью и "Наполеон". 

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусных роллов из лаваша, с куриным филе и овощами. 

Ингредиенты: 

  • тортилья
  • листья салата
  • помидоры
  • фиолетовый лук
  • филе курицы
  • жареный лук

Соус:

  • белый йогурт
  • горчица в зернах
  • соль

Способ приготовления: 

1. Филе курицы нарезаю на небольшие кусочки, добавляю микс специй для курицы, солю и обжариваю на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой из сторон (так курочка получается сочная).

2. На тортилью выкладываем листья салата, помидоры, мелко нарезанный лук и курочку.

3. Для соуса: смешайте ингредиенты и поливаем им курицу, сверху посыпаем жареным луком. 

4. Заворачиваем в ролл и обжариваем на разогретой сковороде.

