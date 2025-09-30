Лаваш – лучший продукт для приготовления вкусных закусок в виде роллов, трубочек. Еще из него можно делать пиццу, пироги, шаурму, лазанью и "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусных роллов из лаваша, с куриным филе и овощами.

Ингредиенты:

тортилья

листья салата

помидоры

фиолетовый лук

филе курицы

жареный лук

Соус:

белый йогурт

горчица в зернах

соль

Способ приготовления:

1. Филе курицы нарезаю на небольшие кусочки, добавляю микс специй для курицы, солю и обжариваю на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой из сторон (так курочка получается сочная).

2. На тортилью выкладываем листья салата, помидоры, мелко нарезанный лук и курочку.

3. Для соуса: смешайте ингредиенты и поливаем им курицу, сверху посыпаем жареным луком.

4. Заворачиваем в ролл и обжариваем на разогретой сковороде.

