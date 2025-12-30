Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Лаваш – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов и десертов, полезных чипсов. Еще он может быть альтернативой хлеба.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сосисок в лаваше, которые готовятся на сковороде.

Ингредиенты:

  • 6 сосисок
  • 2 листа лаваша
  • 6 кусочков сыра
  • 2 ст.л кетчупа
  • 1 ст.л. американской горчицы
  • 2 яйца
  • копченая паприка
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Лаваш делим на полоски под размер сосисок.

2. Каждую полоску смазываем соусом из кетчупа и горчицы, выкладываем сыр, сосиску и заворачиваем в плотный рулет.

3. К яйцам добавляем соль и специи, перемешиваем и окунаем в них рулетики.

4. Жарим рулеты на хорошо разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки со всех сторон.

