Лаваш – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов и десертов, полезных чипсов. Еще он может быть альтернативой хлеба.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сосисок в лаваше, которые готовятся на сковороде.

Ингредиенты:

6 сосисок

2 листа лаваша

6 кусочков сыра

2 ст.л кетчупа

1 ст.л. американской горчицы

2 яйца

копченая паприка

соль, перец

Способ приготовления:

1. Лаваш делим на полоски под размер сосисок.

2. Каждую полоску смазываем соусом из кетчупа и горчицы, выкладываем сыр, сосиску и заворачиваем в плотный рулет.

3. К яйцам добавляем соль и специи, перемешиваем и окунаем в них рулетики.

4. Жарим рулеты на хорошо разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки со всех сторон.

