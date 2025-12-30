Все рецепты
Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса
Лаваш – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов и десертов, полезных чипсов. Еще он может быть альтернативой хлеба.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сосисок в лаваше, которые готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- 6 сосисок
- 2 листа лаваша
- 6 кусочков сыра
- 2 ст.л кетчупа
- 1 ст.л. американской горчицы
- 2 яйца
- копченая паприка
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Лаваш делим на полоски под размер сосисок.
2. Каждую полоску смазываем соусом из кетчупа и горчицы, выкладываем сыр, сосиску и заворачиваем в плотный рулет.
3. К яйцам добавляем соль и специи, перемешиваем и окунаем в них рулетики.
4. Жарим рулеты на хорошо разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки со всех сторон.
