Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса

Лаваш – идеальная основа для вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще лаваш может быть альтернативой тесту. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром, колбасой. 

Ингредиенты:

  • лаваш
  • вареная колбаса
  • твердый сыр
  • болгарский перец
  • майонез
  • кетчуп
  • яйца
  • масло
  • соль

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр и колбасу, порежьте перец, добавьте кетчуп, майонез, перемешайте.

2. Смажьте лаваш этой массой, сверните в рулет и порежьте.

3. Обжарьте в яичном кляре.

