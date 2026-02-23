Лаваш – идеальная основа для вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще лаваш может быть альтернативой тесту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром, колбасой.

Ингредиенты:

лаваш

вареная колбаса

твердый сыр

болгарский перец

майонез

кетчуп

яйца

масло

соль

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу, порежьте перец, добавьте кетчуп, майонез, перемешайте.

2. Смажьте лаваш этой массой, сверните в рулет и порежьте.

3. Обжарьте в яичном кляре.

