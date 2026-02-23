Все рецепты
Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса
Лаваш – идеальная основа для вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще лаваш может быть альтернативой тесту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром, колбасой.
Ингредиенты:
- лаваш
- вареная колбаса
- твердый сыр
- болгарский перец
- майонез
- кетчуп
- яйца
- масло
- соль
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу, порежьте перец, добавьте кетчуп, майонез, перемешайте.
2. Смажьте лаваш этой массой, сверните в рулет и порежьте.
3. Обжарьте в яичном кляре.
