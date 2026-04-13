Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусной шаурмы, трубочек с разными начинками, а также лазаньи, пирогов и булочек.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- твердый сыр
- зелень
- помидоры
- колбаса
- майонез домашний
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу, добавьте зелень, майонез, перемешайте.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
