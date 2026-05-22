Все рецепты
Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса
Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных и легких блюд, среди которых – шаурма, пицца, десерты. Еще из него можно делать омлет, трубочки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек с сыром, филе и грибами для перекуса.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- филе
- специи
- грибы
- чеснок
- лук
- листья салата
- помидор
Способ приготовления:
1. Обжарьте филе и грибы, добавьте чеснок, специи и перемешайте.Выложите начинку на лаваш, добавьте помидоры, листья салата и сверните.
2. Обжарьте и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: