Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных и легких блюд, среди которых – шаурма, пицца, десерты. Еще из него можно делать омлет, трубочки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек с сыром, филе и грибами для перекуса.

Ингредиенты:

лаваш

сыр любой

филе

специи

грибы

чеснок

лук

листья салата

помидор

Способ приготовления:

1. Обжарьте филе и грибы, добавьте чеснок, специи и перемешайте.Выложите начинку на лаваш, добавьте помидоры, листья салата и сверните.

2. Обжарьте и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: