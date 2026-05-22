Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных и легких блюд, среди которых – шаурма, пицца, десерты. Еще из него можно делать омлет, трубочки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек с сыром, филе и грибами для перекуса.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр любой
  • филе
  • специи
  • грибы
  • чеснок
  • лук
  • листья салата
  • помидор

Способ приготовления:

1. Обжарьте филе и грибы, добавьте чеснок, специи и перемешайте.Выложите начинку на лаваш, добавьте помидоры, листья салата и сверните.

2. Обжарьте и подавайте.

