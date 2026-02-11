Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, трубочек, рулетиков с разными начинками и даже десертов. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить в домашних условиях из муки и воды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с колбасой, сыром.

Ингредиенты:

лаваш

вареная колбаса

твердый сыр

болгарский перец

майонез

кетчуп

яйца

масло

соль

Способ приготовления:

1. Натрите колбасу и сыр, добавьте кетчуп, майонез, яйцо и перемешайте.

2. Выложите эту массу на лаваш, сверните в рулет, порежьте.

3. Обжарьте с двох сторон до золотистости.

