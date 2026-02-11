Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда на сковороде

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,8 т.
Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда на сковороде

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, трубочек, рулетиков с разными начинками и даже десертов. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить в домашних условиях из муки и воды.

Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда на сковороде

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с колбасой, сыром. 

Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда на сковороде

Ингредиенты:

  • лаваш
  • вареная колбаса
  • твердый сыр
  • болгарский перец
  • майонез
  • кетчуп
  • яйца
  • масло
  • соль

Способ приготовления: 

1. Натрите колбасу и сыр, добавьте кетчуп, майонез, яйцо и перемешайте.

Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда на сковороде

2. Выложите эту массу на лаваш, сверните в рулет, порежьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда на сковороде

3. Обжарьте с двох сторон до золотистости.

Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда на сковороде

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты