Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда на сковороде
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, трубочек, рулетиков с разными начинками и даже десертов. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить в домашних условиях из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с колбасой, сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- вареная колбаса
- твердый сыр
- болгарский перец
- майонез
- кетчуп
- яйца
- масло
- соль
Способ приготовления:
1. Натрите колбасу и сыр, добавьте кетчуп, майонез, яйцо и перемешайте.
2. Выложите эту массу на лаваш, сверните в рулет, порежьте.
3. Обжарьте с двох сторон до золотистости.
