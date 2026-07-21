Лаваш – лучшая основа для вкусных и простых в приготовлении булочек, пиццы, трубочек с разными начинками, шаурмы и запеканок. Еще их него можно сделать торт, например "Наполеон".

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр любой

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Лаваш порежьте на куски.

2. Сыр натрите, добавьте зелень, специи. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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