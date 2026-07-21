Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Рецепт трубочек из лаваша
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Лаваш – лучшая основа для вкусных и простых в приготовлении булочек, пиццы, трубочек с разными начинками, шаурмы и запеканок. Еще их него можно сделать торт, например "Наполеон".

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр любой
  • зелень
  • специи

Способ приготовления: 

1. Лаваш порежьте на куски.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса

2. Сыр натрите, добавьте зелень, специи. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса

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