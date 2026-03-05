Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса

Лаваш – идеальная основа для приготовления закусок, шаурмы, трубочек с разными начинками. Еще лаваш можно приготовить в домашних условиях всего лишь из муки и воды.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда для перекуса, из лаваша и сыра.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • авокадо
  • зелень
  • соус чесночный

Способ приготовления: 

1. На лаваш выложите сыр, авокадо, зелень и соус.

2. Сверните и обжарьте на сухой сковороде.

