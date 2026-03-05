Лаваш – идеальная основа для приготовления закусок, шаурмы, трубочек с разными начинками. Еще лаваш можно приготовить в домашних условиях всего лишь из муки и воды.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда для перекуса, из лаваша и сыра.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

авокадо

зелень

соус чесночный

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите сыр, авокадо, зелень и соус.

2. Сверните и обжарьте на сухой сковороде.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: