Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса
Лаваш – идеальная основа для приготовления закусок, шаурмы, трубочек с разными начинками. Еще лаваш можно приготовить в домашних условиях всего лишь из муки и воды.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда для перекуса, из лаваша и сыра.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- авокадо
- зелень
- соус чесночный
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите сыр, авокадо, зелень и соус.
2. Сверните и обжарьте на сухой сковороде.
