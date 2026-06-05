Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса
1 минута
2,2 т.
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Самый простой и при этом универсальный продукт для приготовления разных закусок, например, трубочек с разными начинками, а также пиццы, пирогов, а также десертов – это лаваш. Еще из него можно приготовить полезных чипсы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек с тертым сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр твердый
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи и перемешайте.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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