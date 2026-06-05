Самый простой и при этом универсальный продукт для приготовления разных закусок, например, трубочек с разными начинками, а также пиццы, пирогов, а также десертов – это лаваш. Еще из него можно приготовить полезных чипсы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек с тертым сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр твердый

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи и перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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