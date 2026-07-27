Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса
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Лаваш с сыром – лучший вариант блюда для сытного перекуса. Готовить из него еще можно очень много разных блюд, например, запеканки, пироги, булочки.
Редакция FoodObоz делится рецептом очень вкусных, хрустящих конвертиков из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- чеснок
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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