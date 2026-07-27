Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
969
Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса
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Лаваш с сыром – лучший вариант блюда для сытного перекуса. Готовить из него еще можно очень много разных блюд, например, запеканки, пироги, булочки.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса

Редакция FoodObоz делится рецептом очень вкусных, хрустящих конвертиков из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты: 

  • лаваш 
  • сыр
  • чеснок
  • зелень 
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса

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