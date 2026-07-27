Лаваш с сыром – лучший вариант блюда для сытного перекуса. Готовить из него еще можно очень много разных блюд, например, запеканки, пироги, булочки.

Редакция FoodObоz делится рецептом очень вкусных, хрустящих конвертиков из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

чеснок

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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