Что приготовить из лаваша: рецепт вкусных, хрустящих трубочек с сырной начинкой
1 минута
1,6 т.
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Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных и легких блюд, среди которых закуски с разными начинками, а также шаурма, пироги, запеканки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного перекуса из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и добавьте зелень.
2. Выложите начинку, сверните в трубочки и обжарьте.
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