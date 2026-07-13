Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных и легких блюд, среди которых закуски с разными начинками, а также шаурма, пироги, запеканки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного перекуса из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и добавьте зелень.

2. Выложите начинку, сверните в трубочки и обжарьте.

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