Что приготовить из лаваша: рецепт вкусных, хрустящих трубочек с сырной начинкой

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Что приготовить из лаваша: рецепт вкусных, хрустящих трубочек с сырной начинкой
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Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных и легких блюд, среди которых закуски с разными начинками, а также шаурма, пироги, запеканки.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусных, хрустящих трубочек с сырной начинкой

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного перекуса из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и добавьте зелень.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусных, хрустящих трубочек с сырной начинкой

2. Выложите начинку, сверните в трубочки и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусных, хрустящих трубочек с сырной начинкой

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