Что приготовить из лаваша: рецепт вкусных, хрустящих трубочек с сыром
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще из нее можно сделать полезные чипсы, салат, пиццу.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр твердый
- зелень
- помидор
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, помидоры порезанные кубиком.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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