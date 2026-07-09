Что приготовить из лаваша: рецепт вкусных, хрустящих трубочек с сыром

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
24
Что приготовить из лаваша: рецепт вкусных, хрустящих трубочек с сыром
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще из нее можно сделать полезные чипсы, салат, пиццу. 

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусных, хрустящих трубочек с сыром

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью. 

Ингредиенты: 

  • лаваш 
  • сыр твердый
  • зелень
  • помидор
  • специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, помидоры порезанные кубиком.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусных, хрустящих трубочек с сыром

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусных, хрустящих трубочек с сыром

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