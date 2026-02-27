Если вы хотите приготовить вкусный, сытный перекус, идеальной основой будет лаваш. Начинка для лаваша может быть любой: сыр, колбаса, ветчина, овощи, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром, авокадо и соусом.

Ингредиенты:

лаваш

сыр любой

авокадо

чесночный соус

перец сладкий

Способ приготовления:

1. Выложите на лаваш авокадо кусочками, сверху сыр и соус.

2. Сверните и обжарьте.

