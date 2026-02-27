Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Что приготовить из лаваша за 2 минуты: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный перекус, идеальной основой будет лаваш. Начинка для лаваша может быть любой: сыр, колбаса, ветчина, овощи, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром, авокадо и соусом.

Ингредиенты: 

  • лаваш 
  • сыр любой
  • авокадо
  • чесночный соус
  • перец сладкий 

Способ приготовления: 

1. Выложите на лаваш авокадо кусочками, сверху сыр и соус. 

2. Сверните и обжарьте.

