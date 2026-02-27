Все рецепты
Что приготовить из лаваша за 2 минуты: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса
Если вы хотите приготовить вкусный, сытный перекус, идеальной основой будет лаваш. Начинка для лаваша может быть любой: сыр, колбаса, ветчина, овощи, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром, авокадо и соусом.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- авокадо
- чесночный соус
- перец сладкий
Способ приготовления:
1. Выложите на лаваш авокадо кусочками, сверху сыр и соус.
2. Сверните и обжарьте.
