Что приготовить из лаваша за 5 минут: рецепт хрустящих трубочек для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Что приготовить из лаваша за 5 минут: рецепт хрустящих трубочек для перекуса
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Трубочки из лаваша – лучшее блюдо для сытного и вкусного перекуса. Готовить их можно с разными начинками, вкуснее всего будет с сыром, зеленью, помидорами.

Что приготовить из лаваша за 5 минут: рецепт хрустящих трубочек для перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сочных конвертиков из лаваша, с сыром.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр любой 
  • специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.

Что приготовить из лаваша за 5 минут: рецепт хрустящих трубочек для перекуса

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша за 5 минут: рецепт хрустящих трубочек для перекуса

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