Что приготовить из лаваша за 5 минут: рецепт хрустящих трубочек для перекуса
1 минута
1,0 т.
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Трубочки из лаваша – лучшее блюдо для сытного и вкусного перекуса. Готовить их можно с разными начинками, вкуснее всего будет с сыром, зеленью, помидорами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сочных конвертиков из лаваша, с сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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