Трубочки из лаваша – лучшее блюдо для сытного и вкусного перекуса. Готовить их можно с разными начинками, вкуснее всего будет с сыром, зеленью, помидорами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сочных конвертиков из лаваша, с сыром.

Ингредиенты:

лаваш

сыр любой

специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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