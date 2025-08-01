Что приготовить из макарон на ужин: понадобится всего 20 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что приготовить из макарон на ужин: понадобится всего 20 минут

Макароны всегда есть на каждой кухне, поэтому именно их стоит использовать для приготовления вкусного ужина. Для этого вам понадобится максимум 20 минут. Сделайте вкусный соус, в котором нужно просто протушить изделия – получится очень вкусно.

Идея приготовления пасты с курицей и соусом песто опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Что приготовить из макарон на ужин: понадобится всего 20 минут

Ингредиенты:

  • макароны – 200 г
  • куриное филе – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • томаты черри – 100 г
  • соус песто – 2 ст.л.
  • сливки – 50 мл.
  • масло ГХИ – 1 ч.л.
  • сыр

Способ приготовления:

Что приготовить из макарон на ужин: понадобится всего 20 минут

1. Поставить отвариваться пасту.

2. Обжарить лук.

Что приготовить из макарон на ужин: понадобится всего 20 минут

3. Добавить куриное филе.

Что приготовить из макарон на ужин: понадобится всего 20 минут

4. Когда оно будет готово, посолить и добавить любимые специи, перемешать.

Что приготовить из макарон на ужин: понадобится всего 20 минут

5. Далее добавить томаты черри, влить совсем немного сливок, а дальше добавить соус песто.

Что приготовить из макарон на ужин: понадобится всего 20 минут

6. Вымешать соус и, когда паста будет готова, добавить ее к курице.

7. Еще раз все перемешать и посыпать сыром.

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