Что приготовить из макарон на ужин: понадобится всего 20 минут
Макароны всегда есть на каждой кухне, поэтому именно их стоит использовать для приготовления вкусного ужина. Для этого вам понадобится максимум 20 минут. Сделайте вкусный соус, в котором нужно просто протушить изделия – получится очень вкусно.
Идея приготовления пасты с курицей и соусом песто опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- макароны – 200 г
- куриное филе – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- томаты черри – 100 г
- соус песто – 2 ст.л.
- сливки – 50 мл.
- масло ГХИ – 1 ч.л.
- сыр
Способ приготовления:
1. Поставить отвариваться пасту.
2. Обжарить лук.
3. Добавить куриное филе.
4. Когда оно будет готово, посолить и добавить любимые специи, перемешать.
5. Далее добавить томаты черри, влить совсем немного сливок, а дальше добавить соус песто.
6. Вымешать соус и, когда паста будет готова, добавить ее к курице.
7. Еще раз все перемешать и посыпать сыром.
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