Макароны всегда есть на каждой кухне, поэтому именно их стоит использовать для приготовления вкусного ужина. Для этого вам понадобится максимум 20 минут. Сделайте вкусный соус, в котором нужно просто протушить изделия – получится очень вкусно.

Идея приготовления пасты с курицей и соусом песто опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

макароны – 200 г

куриное филе – 1 шт.

лук – 1 шт.

томаты черри – 100 г

соус песто – 2 ст.л.

сливки – 50 мл.

масло ГХИ – 1 ч.л.

сыр

Способ приготовления:

1. Поставить отвариваться пасту.

2. Обжарить лук.

3. Добавить куриное филе.

4. Когда оно будет готово, посолить и добавить любимые специи, перемешать.

5. Далее добавить томаты черри, влить совсем немного сливок, а дальше добавить соус песто.

6. Вымешать соус и, когда паста будет готова, добавить ее к курице.

7. Еще раз все перемешать и посыпать сыром.

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