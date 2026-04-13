Что приготовить из оставшихся пасхальных яиц: делимся рецептом вкусной закуски
Яйца – очень полезный и ценный продукт, который можно есть каждый день. Готовить их них можно омлеты, яичницу, а также варить. В этом виде яйца самые полезные, по мнению специалистов. Еще из вареных яиц можно приготовить вкусную и полезную намазку.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц, с крем-сыром и тунцем.
Ингредиенты:
- яйца
- тунец консервированный
- свежий огурец
- крем-сыр
- специи
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Разомните яйца, добавьте тунец, крем-сыр, специи, зеленый лук и порезанный мелким кубиком огурец.
2. Перемешайте и подавайте с гренками.
