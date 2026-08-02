Что делать, если после ужина осталась вареная гречка? Вместо того чтобы разогревать её ещё раз, приготовьте сытные гречневые лепёшки с фаршем в томатном соусе. Это простое домашнее блюдо, для которого не нужны дорогие продукты и которое отлично подойдёт на обед или ужин. Благодаря нежному соусу гречаники получаются сочными и очень вкусными.

Идея приготовления вкусных гречаников с фаршем опубликована на странице vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

отварная гречка – 150 г

мясной фарш – 500 г

яйца – 2 шт.

манная крупа – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

растительное масло – для обжаривания

Для соуса:

томатная паста – 100 мл.

сметана – 100 мл.

вода – 100 мл

свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Сначала отварите гречку до готовности или воспользуйтесь той, что осталась после предыдущего приема пищи. Дайте ей немного остыть.

2. В глубокой миске смешайте фарш, яйца, отварную гречку, манную крупу, соль, черный перец, копченую паприку и сухой чеснок. Тщательно перемешайте массу и оставьте примерно на 10 минут, чтобы манная крупа впитала часть влаги.

3. Сформируйте небольшие овальные или круглые гречневые лепешки. Обжарьте их на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.

4. Отдельно смешайте томатную пасту, сметану и воду до однородной консистенции. Залейте полученным соусом обжаренные гречаники, накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне примерно 15 минут.

5. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью. Такие гречневые лепешки вкусны как самостоятельное блюдо или с овощным салатом и станут отличным способом использовать вчерашнюю гречку без лишних затрат. Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: