Что приготовить из яиц и лаваша: делимся рецептом идеального белкового завтрака
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Лаваш и яйца – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, полезных блюд, особенно для завтрака и перекуса.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного белкового блюда для завтрака.
Ингредиенты:
- яйца
- тунец
- лаваш
- специи
- зелень
- крем-сыр
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, поджарьте на сковороде, сверху выложите лаваш.
2. Переверните, сверху добавьте тунец, крем-сыр, сверните и разрежьте.
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