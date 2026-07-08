Что приготовить из яиц и лаваша: делимся рецептом идеального белкового завтрака

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
57
Рецепт блюда
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Лаваш и яйца – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, полезных блюд, особенно для завтрака и перекуса. 

Что приготовить из яиц и лаваша: делимся рецептом идеального белкового завтрака

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного белкового блюда для завтрака.

Ингредиенты:

  • яйца
  • тунец
  • лаваш
  • специи
  • зелень
  • крем-сыр

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца, поджарьте на сковороде, сверху выложите лаваш.

Что приготовить из яиц и лаваша: делимся рецептом идеального белкового завтрака

2. Переверните, сверху добавьте тунец, крем-сыр, сверните и разрежьте.

Что приготовить из яиц и лаваша: делимся рецептом идеального белкового завтрака

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