Лаваш и яйца – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, полезных блюд, особенно для завтрака и перекуса.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного белкового блюда для завтрака.

Ингредиенты:

яйца

тунец

лаваш

специи

зелень

крем-сыр

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, поджарьте на сковороде, сверху выложите лаваш.

2. Переверните, сверху добавьте тунец, крем-сыр, сверните и разрежьте.

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