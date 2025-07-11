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Что приготовить из яиц и майонеза: рецепт закусочных блинов с вкусной начинкой
Яйца – не только полезный, но и очень универсальный продукт, который может быть основой для приготовления очень вкусных омлетов, а также яичницы, яиц пашот, а также намазок, блинчиков, рулетов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов из яиц и майонеза, которые готовятся элементарно.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- майонез – 3 ст.л
Начинка: (может быть разная)
- сливочный сыр – 150 г
- огурец – 1-2 шт.
- рыба красная – 130-150 г
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с майонезом и пожарить на сковородке (без смазывания маслом) блинчики.
2. Смазать каждый блинчик сливочным сыром, выложить начинку и завернуть в рулет.
Перед подачей разрезать на порционные куски!
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