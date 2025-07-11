Яйца – не только полезный, но и очень универсальный продукт, который может быть основой для приготовления очень вкусных омлетов, а также яичницы, яиц пашот, а также намазок, блинчиков, рулетов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов из яиц и майонеза, которые готовятся элементарно.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

майонез – 3 ст.л

Начинка: (может быть разная)

сливочный сыр – 150 г

огурец – 1-2 шт.

рыба красная – 130-150 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с майонезом и пожарить на сковородке (без смазывания маслом) блинчики.

2. Смазать каждый блинчик сливочным сыром, выложить начинку и завернуть в рулет.

Перед подачей разрезать на порционные куски!

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