Что приготовить из яиц и майонеза: рецепт закусочных блинов с вкусной начинкой

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
42
Что приготовить из яиц и майонеза: рецепт закусочных блинов с вкусной начинкой

Яйца – не только полезный, но и очень универсальный продукт, который может быть основой для приготовления очень вкусных омлетов, а также яичницы, яиц пашот, а также намазок, блинчиков, рулетов.

Что приготовить из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов из яиц и майонеза, которые готовятся элементарно. 

Яичные блины

Ингредиенты: 

  • яйца – 6 шт.
  • майонез – 3 ст.л

Начинка: (может быть разная)

  • сливочный сыр – 150 г
  • огурец – 1-2 шт. 
  • рыба красная – 130-150 г

Способ приготовления: 

1. Яйца взбить с майонезом и пожарить на сковородке (без смазывания маслом) блинчики. 

Основа для блинов

2. Смазать каждый блинчик сливочным сыром, выложить начинку и завернуть в рулет.

Приготовление блюда

Перед подачей разрезать на порционные куски!

Готовые блины

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты