Что приготовить на завтрак: рецепт сытного и вкусного блюда за 10 минут
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Если вы хотите на завтрак приготовить вкусное, сытное и главное – полезное блюдо, идеальным вариантом будет омлет, яичница, любая практически каша, а также сырники, вафли из разных овощей, каш, муки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных гречневых вафель с сыром и специями.
Ингредиенты:
- 120 г гречневых хлопьев или кабачок
- 2 яйца
- 150 мл кефира или натурального йогурта
- 50 г твердого сыра (по желанию)
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль и специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Гречневые хлопья измельчить в муку или оставить часть целыми для более интересной текстуры. Смешать яйца, кефир и масло. Добавить хлопья, разрыхлитель, соль, специи и сыр. Оставить тесто на 10-15 минут.
2. Выпекать в вафельнице 5-7 минут до золотистой корочки.
Подавайте с яйцами пашот, крем-сыром, овощами, будет очень вкусно!
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