Если вы хотите на завтрак приготовить вкусное, сытное и главное – полезное блюдо, идеальным вариантом будет омлет, яичница, любая практически каша, а также сырники, вафли из разных овощей, каш, муки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных гречневых вафель с сыром и специями.

Ингредиенты:

120 г гречневых хлопьев или кабачок

2 яйца

150 мл кефира или натурального йогурта

50 г твердого сыра (по желанию)

1 ч. л. разрыхлителя

1 ст. л. оливкового масла

соль и специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Гречневые хлопья измельчить в муку или оставить часть целыми для более интересной текстуры. Смешать яйца, кефир и масло. Добавить хлопья, разрыхлитель, соль, специи и сыр. Оставить тесто на 10-15 минут.

2. Выпекать в вафельнице 5-7 минут до золотистой корочки.

Подавайте с яйцами пашот, крем-сыром, овощами, будет очень вкусно!

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