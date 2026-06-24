Что приготовить на завтрак: рецепт сытного и вкусного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Рецепт блюда
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Если вы хотите на завтрак приготовить вкусное, сытное и главное – полезное блюдо, идеальным вариантом будет омлет, яичница, любая практически каша, а также сырники, вафли из разных овощей, каш, муки.

Что приготовить на завтрак: рецепт сытного и вкусного блюда за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных гречневых вафель с сыром и специями.

Ингредиенты:

  • 120 г гречневых хлопьев или кабачок
  • 2 яйца
  • 150 мл кефира или натурального йогурта
  • 50 г твердого сыра (по желанию)
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль и специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Гречневые хлопья измельчить в муку или оставить часть целыми для более интересной текстуры. Смешать яйца, кефир и масло. Добавить хлопья, разрыхлитель, соль, специи и сыр. Оставить тесто на 10-15 минут.

Что приготовить на завтрак: рецепт сытного и вкусного блюда за 10 минут

2. Выпекать в вафельнице 5-7 минут до золотистой корочки.

Что приготовить на завтрак: рецепт сытного и вкусного блюда за 10 минут

Подавайте с яйцами пашот, крем-сыром, овощами, будет очень вкусно!

Что приготовить на завтрак: рецепт сытного и вкусного блюда за 10 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинапродуктыЯйцорецептеда
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты