Что сытного приготовить из лаваша для перекуса: простое блюдо за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт трубочек

Лаваш – очень простой и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных трубочек с разными начинками. Еще лаваш может быть основой для десертов, а также из него получатся полезные чипсы. 

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Трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных трубочек из вкусной начинкой, которые будут идеальным вариантом перекуса.

Рецепт перекуса

Ингредиенты: 

  • тонкий лаваш 2-3 листа
  • вареные вкрутую яйца 5 шт
  • соль, перец
  • зеленый лук – пучок
  • йогурт или сметана 2-3 ст.л.
  • сулугуни или моцарелла 150 г
  • масло 2-3 ст.л.
  • сливочное масло 30 г

Способ приготовления: 

1. Натрите яйца, добавьте порезанный лук, йогурт туда же, специи и сыр, перемешайте.

Начинка для трубочек

2. Лаваш порежьте на куски, выложите сверху начинку, сверните.

Приготовление трубочек

3. Пожарьте трубочки до золотистости.

Готовые трубочки

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