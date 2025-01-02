Трубочки из лаваша

Лаваш – очень простой и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных трубочек с разными начинками. Еще лаваш может быть основой для десертов, а также из него получатся полезные чипсы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных трубочек из вкусной начинкой, которые будут идеальным вариантом перекуса.

Ингредиенты:

тонкий лаваш 2-3 листа

вареные вкрутую яйца 5 шт

соль, перец

зеленый лук – пучок

йогурт или сметана 2-3 ст.л.

сулугуни или моцарелла 150 г

масло 2-3 ст.л.

сливочное масло 30 г

Способ приготовления:

1. Натрите яйца, добавьте порезанный лук, йогурт туда же, специи и сыр, перемешайте.

2. Лаваш порежьте на куски, выложите сверху начинку, сверните.

3. Пожарьте трубочки до золотистости.

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