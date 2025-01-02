Трубочки из лаваша

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Что сытного приготовить из лаваша для перекуса: простое блюдо за 10 минут
Лаваш – очень простой и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных трубочек с разными начинками. Еще лаваш может быть основой для десертов, а также из него получатся полезные чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных трубочек из вкусной начинкой, которые будут идеальным вариантом перекуса.
Ингредиенты:
- тонкий лаваш 2-3 листа
- вареные вкрутую яйца 5 шт
- соль, перец
- зеленый лук – пучок
- йогурт или сметана 2-3 ст.л.
- сулугуни или моцарелла 150 г
- масло 2-3 ст.л.
- сливочное масло 30 г
Способ приготовления:
1. Натрите яйца, добавьте порезанный лук, йогурт туда же, специи и сыр, перемешайте.
2. Лаваш порежьте на куски, выложите сверху начинку, сверните.
3. Пожарьте трубочки до золотистости.
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