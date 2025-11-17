Картофель – один из самых популярных продуктов для быстрых и сытных ужинов. Он прекрасно сочетается с грибами, овощами и сыром, поэтому такое блюдо всегда получается ароматным и питательным. Этот рецепт подходит для будничного меню, не требует сложных ингредиентов и легко готовится в обычной духовке. Блюдо получается особенно сочным благодаря сметане и овощам, а сыр создает румяную корочку. Это универсальный вариант, который точно понравится всей семье.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки с грибами и сыром на ужин опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 5-7 шт.

паприка – 1 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

соль и перец – по вкусу

масло – 1 ст.л.

грибы шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

свинина (мякоть) – 400 г

сметана – 3 ст.л.

помидоры – 1-2 шт.

твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Очистите его и нарежьте кружочками. Добавьте паприку, сушеный чеснок, соль, перец и масло. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

2. Грибы нарежьте и обжарьте на сковороде до легкого зарумянивания, приправив солью и перцем.

3. Переложите в миску. На той же сковороде обжарьте измельченный лук и морковь, после чего смешайте их с грибами.

4. Свинину нарежьте небольшими кусочками и добавьте к овощно-грибной смеси.

5. Добавьте сметану, посыпьте специями, тщательно перемешайте.

6. На противень или форму для запекания выложите слой картофеля, а сверху – подготовленную смесь грибов, мяса и овощей.

7. Добавьте нарезанные помидоры. Запекайте 40-50 минут при 180°C.

8. За 10 минут до завершения приготовления посыпьте тертым сыром, чтобы образовалась аппетитная золотистая корочка.

