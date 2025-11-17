Что вкусно приготовить из картофеля на ужин: добавьте грибы и много сыра
Картофель – один из самых популярных продуктов для быстрых и сытных ужинов. Он прекрасно сочетается с грибами, овощами и сыром, поэтому такое блюдо всегда получается ароматным и питательным. Этот рецепт подходит для будничного меню, не требует сложных ингредиентов и легко готовится в обычной духовке. Блюдо получается особенно сочным благодаря сметане и овощам, а сыр создает румяную корочку. Это универсальный вариант, который точно понравится всей семье.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки с грибами и сыром на ужин опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 5-7 шт.
- паприка – 1 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- соль и перец – по вкусу
- масло – 1 ст.л.
- грибы шампиньоны – 300 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- свинина (мякоть) – 400 г
- сметана – 3 ст.л.
- помидоры – 1-2 шт.
- твердый сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. Очистите его и нарежьте кружочками. Добавьте паприку, сушеный чеснок, соль, перец и масло. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
2. Грибы нарежьте и обжарьте на сковороде до легкого зарумянивания, приправив солью и перцем.
3. Переложите в миску. На той же сковороде обжарьте измельченный лук и морковь, после чего смешайте их с грибами.
4. Свинину нарежьте небольшими кусочками и добавьте к овощно-грибной смеси.
5. Добавьте сметану, посыпьте специями, тщательно перемешайте.
6. На противень или форму для запекания выложите слой картофеля, а сверху – подготовленную смесь грибов, мяса и овощей.
7. Добавьте нарезанные помидоры. Запекайте 40-50 минут при 180°C.
8. За 10 минут до завершения приготовления посыпьте тертым сыром, чтобы образовалась аппетитная золотистая корочка.
